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Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

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23:12   21 Июня 2019
Весь мир

Пять китайских компаний попали в черный список Минторга США

Пять китайских компаний попали в черный список Минторга США

Вашингтон добавил в черный список кроме Huawei еще пять китайских предприятий, передает агентство Блумберг.

В перечень попали Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий, им запрещено покупать американские товары и услуги.

В заявлении Минторга США уточняется, что данные организации «с высокой долей вероятности» будут или уже имеют отношение к деятельности, подрывающей нацбезопасность США и противоречащей интересам Вашингтона во внешней политике.

Отмечается, что эти компании являются ведущими разработчиками в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Для сотрудничества с ними американским фирмам придется получать лицензии.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #санкции #китай #минторг сша #huawei

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