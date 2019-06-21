Пять китайских компаний попали в черный список Минторга США

Вашингтон добавил в черный список кроме Huawei еще пять китайских предприятий, передает агентство Блумберг.

В перечень попали Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий, им запрещено покупать американские товары и услуги.

В заявлении Минторга США уточняется, что данные организации «с высокой долей вероятности» будут или уже имеют отношение к деятельности, подрывающей нацбезопасность США и противоречащей интересам Вашингтона во внешней политике.

Отмечается, что эти компании являются ведущими разработчиками в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Для сотрудничества с ними американским фирмам придется получать лицензии.