Песков назвал прекращение авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал указ российского лидера Владимира Путина относительно Грузии вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

Путин 21 июня подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям совершать перевозки пассажиров из России в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время запрета не продавать в страну туристические путевки россиянам. Кабмин должен обеспечить возвращение в Россию временно находящихся в Грузии граждан.

«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — заявил представитель Кремля.

Ранее грузинская оппозиция выступила против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проходила в парламенте. Грузинские депутаты в знак протеста покинули здание. Позже к протестующим присоединились радикалы, которые пытались штурмовать парламент.

Оппозиция требовала отставки правительства. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку на следующий день. По данным минздрава страны, в результате беспорядков пострадали более 200 человек.

За протестами может стоять Агентство США по международному развитию. Также известно, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия» с антироссийской повесткой. Как рассказали члены российской делегации, присутствовавшие на сорванном заседании, протестующие, которые в какой-то момент ворвались в здание, отчитывались о своих действиях на хорошем английском языке.