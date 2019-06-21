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Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
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22:54   21 Июня 2019
Россия

Песков назвал прекращение авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

Песков назвал прекращение авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал указ российского лидера Владимира Путина относительно Грузии вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

Путин 21 июня подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям совершать перевозки пассажиров из России в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время запрета не продавать в страну туристические путевки россиянам. Кабмин должен обеспечить возвращение в Россию временно находящихся в Грузии граждан.

«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — заявил представитель Кремля.

Ранее грузинская оппозиция выступила против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проходила в парламенте. Грузинские депутаты в знак протеста покинули здание. Позже к протестующим присоединились радикалы, которые пытались штурмовать парламент.

Песков назвал прекращение авиасообщения с Грузией вынужденной мерой

Оппозиция требовала отставки правительства. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку на следующий день. По данным минздрава страны, в результате беспорядков пострадали более 200 человек.

За протестами может стоять Агентство США по международному развитию. Также известно, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия» с антироссийской повесткой.  Как рассказали члены российской делегации, присутствовавшие на сорванном заседании, протестующие, которые в какой-то момент ворвались в здание, отчитывались о своих действиях на хорошем английском языке.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #грузия #авиасообщение

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