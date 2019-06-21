S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

Российская авиакомпания S7 закрывает продажу билетов в Грузию с 8 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», согласно которому с 8 июля 2019 года российским авиаперевозчикам запрещается перевозить граждан из РФ на территорию Грузии.

Ранее МИД России отмечал, что Москва не рекомендует россиянам посещать Грузию, так как власти этой страны не гарантируют их безопасность.