Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

 Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию
Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

 МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

 Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ

Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ
Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

 Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию
Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

 МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

 Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ

Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ
22:23   21 Июня 2019
Весь мир

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

Российская авиакомпания S7 закрывает продажу билетов в Грузию с 8 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», согласно которому с 8 июля 2019 года российским авиаперевозчикам запрещается перевозить граждан из РФ на территорию Грузии.

Ранее МИД России отмечал, что Москва не рекомендует россиянам посещать Грузию, так как власти этой страны не гарантируют их безопасность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #грузия #авиаперевозки #s7

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...