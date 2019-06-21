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 Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ

Оперативная рабочая группа по ситуации с полетами в Грузию появилась в правительстве РФ
Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

Пункт пропуска в Северной Осетии на границе с Грузией работает в обычном режиме

 Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет

Глава комитета СФ считает, что затруднений с возвращением россиян из Грузии не будет
США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

США намерены эвакуировать персонал из Ирака из-за угрозы безопасности

 Трамп заявил, что не знаком с журналисткой, обвинившей его в изнасиловании

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22:44   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Грузия лишилась огромного числа туристов из РФ из-за прекращения авиасообщения

Грузия лишилась огромного числа туристов из РФ из-за прекращения авиасообщения

Грузия лишилась «огромного» количества туристов из России, которые собирались в этом году провести лето на ее курортах, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«К сожалению, события последних двух дней показали, что мудрость покинула грузинских руководителей. Как результат — Грузия теряет огромное число россиян, потенциальных туристов, которые собирались в этом году на ее курорты», — отметил сенатор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин порекомендовал МИД РФ предупредить российских туристов, что поездки в Грузию могут быть опасны.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #совфед #туристы #грузия #джабаров

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