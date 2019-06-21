Грузия лишилась огромного числа туристов из РФ из-за прекращения авиасообщения

Грузия лишилась «огромного» количества туристов из России, которые собирались в этом году провести лето на ее курортах, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«К сожалению, события последних двух дней показали, что мудрость покинула грузинских руководителей. Как результат — Грузия теряет огромное число россиян, потенциальных туристов, которые собирались в этом году на ее курорты», — отметил сенатор.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин порекомендовал МИД РФ предупредить российских туристов, что поездки в Грузию могут быть опасны.