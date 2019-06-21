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22:06   21 Июня 2019
Россия

Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

Минэнерго РФ сообщает, что около 42,9 тысячи человек в пятницу, 21 июня, остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях. 

По данным ведомства действием защит отключилась линия электропередачи 110 кВ «Грозный - Восточная» (ДЗО ПАО «Россети» — АО «Чеченэнерго». Были обесточены три подстанции.

Отмечается, что мощность отключенных потребителей — 50 МВт.  Без электроснабжения остаются 42,9 тысячи человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы.  

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Автор: Арсений Аскольский
#чечня #энергетика

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