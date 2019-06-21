Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ

Новое правительство Молдавии намерено строить взвешенные отношения с РФ, заявил в пятницу на встрече с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком в Минске лидер республики Игорь Додон. Об этом он сообщил в Facebook.

«Заверил российских партнеров в том, что после того, как в Республике Молдова сформировано новое парламентское большинство и правительство национального согласия, стратегия взвешенной внешней политики и взаимовыгодных экономических отношений получит новый импульс», — написал Додон.

Он отметил, что на встрече поднимался широкий круг тем. В частности, президент Молдавии попросил российские власти продлить беспошлинный режим на ввоз молдавских овощей, фруктов, консервов и вин, а также разрешение на транзит продукции через Украину в грузовиках.

Еще одним важным моментом стало продление контракта на поставки газа из РФ, который завершается в 2019 году, отметил президент. Участники встречи договорились, что продолжат обсуждение этих и других тем на следующей неделе в ходе рабочей поездки Козака в Кишинев.

Напомним, в начале июня в Молдавии сформировалось новое парламентское большинство в составе выступающей за возобновление отношений с РФ Партией социалистов Республики Молдова и проевропейским блоком Acum («Сейчас»), которые стали союзниками в борьбе с контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ) и ее лидером, олигархом Владимиром Плахотнюком.

В 2017 году сформированное этой партией правительство заняло резкую антироссийскую позицию. Чиновникам советовали не ездить в Россию, в Кишиневе многократно задерживали российских журналистов и политологов, из молдавской столицы высылались российские дипломаты.