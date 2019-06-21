Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям совершать перевозки пассажиров из России в Грузию.

Накануне в Тбилиси начались массовые протесты. Митингующие настроены антироссийски и требуют отставки правительства Грузии. Вечером, 20 июня, толпа пыталась штурмовать здание местного парламента в связи с приездом в страну российского депутата от КПРФ Сергея Гаврилова.

В ходе протестов, по последним данным пострадали более 200 человек. МИД РФ ранее заявил, что Россия вынуждена рекомендовать своим гражданам не ездить в Грузию, так как руководство этой страны не гарантирует безопасность россиянам на своей территории.