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21:37   21 Июня 2019
Россия

Подписи в поддержку Беглова собирают строго согласно закону — штаб

Подписи в поддержку Беглова собирают строго согласно закону — штаб

Штаб общественной поддержки кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова заявил, что сбор подписей в его поддержку происходит исключительно в местах предусмотренных действующим законодательством.

Видео, на котором котором якобы сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за выдвижение Беглова, в штабе назвали провокацией.

«Данную видеозапись Штаб общественной поддержки комментировать не может. Допускаем, что указанная  видеозапись носит провокативный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на вечер 21 июня, нужное для регистрации число подписей собрано, сбор почти закончен. Сейчас проверяются подписные листы. В штабе заверили, что при обнаружении фальсификаций подписей избирателей, информация об этом незамедлительно поступит в полицию. 

Напомним, ранее в интернете опубликовали видеоролик, на котором якобы сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за выдвижение Беглова. 

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #штаб

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