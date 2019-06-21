Подписи в поддержку Беглова собирают строго согласно закону — штаб

Штаб общественной поддержки кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова заявил, что сбор подписей в его поддержку происходит исключительно в местах предусмотренных действующим законодательством.

Видео, на котором котором якобы сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за выдвижение Беглова, в штабе назвали провокацией.

«Данную видеозапись Штаб общественной поддержки комментировать не может. Допускаем, что указанная видеозапись носит провокативный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на вечер 21 июня, нужное для регистрации число подписей собрано, сбор почти закончен. Сейчас проверяются подписные листы. В штабе заверили, что при обнаружении фальсификаций подписей избирателей, информация об этом незамедлительно поступит в полицию.

Напомним, ранее в интернете опубликовали видеоролик, на котором якобы сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за выдвижение Беглова.