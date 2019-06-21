Провокационное видео с якобы фальсификацией подписей по просьбе Беглова проверят правоохранители

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам в связи с провокационным видео, на котором в одном из районов Северной столицы люди якобы заняты фальсификацией подписей в его поддержку. Врио отметил, что не имеет к этому сомнительному ролику никакого отношения.

«Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения», — заявил Беглов.

Глава города призвал правоохранителей разобраться в происходящем.

«Я обращаюсь в правоохранительные органы, чтобы они проверили, что это такое. Либо это провокация, либо злой умысел, либо это какая-то глупость», — добавил врио губернатора Петербурга.

Ранее в сети появилось видео, на котором якобы сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района заполняют подписные листы за выдвижение Беглова.