Беглов оценил инновационные проекты предприятия «Алмаз» в кораблестроении

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов посетил предприятие «Алмаз»,на котором ознакомился с новыми разработками и проектами по судостроению. Об этом сообщили пресс-служба городской администрации в пятницу, 21 июня.

Беглов отметил, что технологии, которые применяются на предприятии, соответствуют самым высоким стандартам.

«Сегодня предприятие снабжено заказами на восемь лет вперед, и именно такие наукоемкие производства формируют основу новой экономики Петербурга», — подчеркнул градоначальник.

Судостроительная «Алмаз» выпускает конкурентоспособную продукцию. В фирме трудятся более тысячи человек, большая часть из них моложе 40 лет, отмечает издание «Невские новости».

Беглов также пообщался с сотрудниками. Их вопросы в основном затрагивали развитие социальной сферы и ЖКХ. Врио пообещал расширение мер поддержки семей, а также строительство школ и детсадов.

Развитие и поддержка промышленности — один из приоритетов развитие Петербурга.