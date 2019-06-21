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21:20   21 Июня 2019
Россия

Беглов оценил инновационные проекты предприятия «Алмаз» в кораблестроении

Беглов оценил инновационные проекты предприятия «Алмаз» в кораблестроении

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов посетил предприятие «Алмаз»,на котором ознакомился с новыми разработками и проектами по судостроению. Об этом сообщили пресс-служба городской администрации в пятницу, 21 июня.

Беглов отметил, что технологии, которые применяются на предприятии, соответствуют самым высоким стандартам.

«Сегодня предприятие снабжено заказами на восемь лет вперед, и именно такие наукоемкие производства формируют основу новой экономики Петербурга», — подчеркнул градоначальник.

Судостроительная «Алмаз» выпускает конкурентоспособную продукцию. В фирме трудятся более тысячи человек, большая часть из них моложе 40 лет, отмечает издание «Невские новости».

Беглов оценил инновационные проекты предприятия «Алмаз» в кораблестроении Беглов также пообщался с сотрудниками. Их вопросы в основном затрагивали развитие социальной сферы и ЖКХ. Врио пообещал расширение мер поддержки семей, а также строительство школ и детсадов.

Развитие и поддержка промышленности — один из приоритетов развитие Петербурга.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #алмаз

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