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21:37   21 Июня 2019
Весь мир

Эксперт назвала вероятные темы встречи Путина и Трампа на саммите G20

Эксперт назвала вероятные темы встречи Путина и Трампа на саммите G20

Лидеры США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсудить в ходе вероятной встречи в рамках саммита G20 режим контроля над вооружениями, Иран, Сирию и Венесуэлу, заявила старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) Хезер Конли.

«Подозреваю, что разговор будет потенциально сосредоточен на режиме контроля над вооружениями. В этом вопросе президент Путин хотел бы видеть двусторонние переговоры, поскольку в этом аспекте Россия имеет равную силу с США», — считает эксперт.

В ходе выступления на мероприятии в CSIS Конли, занимавшая в 2001–2005 годах должность первого зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сказала, что в настоящее время не идет «никакого процесса» в сфере контроля над вооружениями между Россией и Штатами.

Она добавила, что 24–25 июня на встрече в Израиле председателя Совбеза РФ Николая Патрушева, советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата, возможно, будет рассматриваться возможность снижения военного присутствия Ирана в Сирии, но пока нельзя сказать, чем закончится эта встреча.

Также Конли предполагает, что Трамп может поднять на встрече с Путиным тему американца Пола Уилана, задержанного в РФ по подозрению в шпионаже.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #g20 #трамп #ша

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