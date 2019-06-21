Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил о возможных массовых протестах в стране в случае отмены закона о языке.

Таким образом он прокомментировал решение оппозиционных депутатов Верховной рады оспорить закон в Конституционном суде. Ранее 51 нардеп предложил признать закрепление украинского языка государственным неконституционным в связи с тем, что ряд статей закона нарушают права граждан на употребление родного языка.

Трапилася очікувана подія: "п'ята колона" внесла подання до Конституційного Суду з метою скасувати Закон про українську мову. Надія на КС слабка. Нова влада на чолі із Зеленським мовчить. Реально захистити українську мову можуть лише люди: значить не за горами новий Мовний Майдан — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) June 21, 2019