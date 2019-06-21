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20:59   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил о возможных массовых протестах в стране в случае отмены закона о языке.

Таким образом он прокомментировал решение оппозиционных депутатов Верховной рады оспорить закон в Конституционном суде. Ранее 51 нардеп предложил признать закрепление украинского языка государственным неконституционным в связи с тем, что ряд статей закона нарушают права граждан на употребление родного языка.

«Произошло ожидаемое событие: «Пятая колонна» внесла представление в Конституционный суд с целью отмены закона об украинском языке. Надежда на КС слаба. Новое правительство во главе с Зеленским молчит. Только люди могут реально защитить украинский язык: не за горами новый языковой Майдан», — отметил украинский вице-премьер.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #майдан #закон о языке

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