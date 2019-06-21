Ростуризм рекомендует туроператорам остановить на время продажу туров в Грузию

Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туроператорам на время – до нормализации обстановки в Турции – приостановить продажу туров в эту страну.

Соответствующую рекомендацию Ростуризм опубликовал в пятницу 21 июня.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране», - говорится в обращении.

При этом Ростуризм рекомендовал туроператорам в обязательном порядке информировать граждан, приобретающих или планирующих приобрести туры в Грузию, о ситуации в этой стране а также о том, как изменить или расторгнуть уже заключенный договор.

В то же время тем россиянам, которые уже находятся в Грузии, ведомство советует соблюдать осторожность, не посещать мест массового скопления и предпринимать меры безопасности. Также Ростуризм советует туристам из РФ не выходить без необходимости из гостиницы, кроме случаев, когда туроператор организовал им трансфер до аэропорта, чтобы вылететь на родину.

Ранее российское Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам пока не посещать Грузию из соображений безопасности.

Напомним: ранее сообщалось, что в Тбилиси в ходе протестов, продолжающихся второй день, пострадали уже порядка 240 человек, в том числе сотрудники полиции и журналисты. Более ста пострадавших, как отмечает Минздрав страны, находятся на лечении в больницах.