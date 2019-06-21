МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

МВД Грузии вызывает на допрос глав оппозиционных партий в рамках расследования по делу об организации и участии в массовых беспорядках в Тбилиси. Речь идет о лидере партии «Победившая Грузия», экс-министре обороны Ираклии Окруашвили и других.

Об этом заявил представитель ведомства на брифинге в пятницу, 21 июня.

«МВД продолжает расследовать дело по факту организации массовых беспорядков, руководства или участия в них... Ведутся следственные мероприятия», — отметил он.

По его словам, также будут вызваны педседатель политсовета партии «Единое национальное движение» Ника Мелия и лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

Ранее грузинская оппозиция выступила против участия делегатов из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая проходила в парламенте. Грузинские депутаты в знак протеста покинули здание.

Позже к протестующим присоединились радикалы, которые пытались штурмовать парламент. Оппозиция требовала отставки правительства. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку на следующий день.

По данным минздрава страны, в результате беспорядков пострадали более 200 человек.

За протестами может стоять Агентство США по международному развитию. Также известно, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия» с антироссийской повесткой. Как рассказали члены российской делегации, присутствовавшие на сорванном заседании, протестующие, которые в какой-то момент ворвались в здание, отчитывались о своих действиях на хорошем английском языке.