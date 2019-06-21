МИД заявил, что Россия была вынуждена рекомендовать своим гражданам не ездить в Грузию

Рекомендации россиянам не ездить в Грузию были даны в связи с тем, что власти страны не предоставляют гарантии безопасности туристам, заявила в пятницу, 21 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире канала «Россия-1».

«Не дать такой рекомендации мы не можем, потому что прекрасно понимаем, к чему может привести подобная провокация, если там будут российские граждане», — подчеркнула она.

При этом Захарова отметила, что возникает дилемма, так как простые, трудолюбивые граждане хотят сохранить взаимовыгодные отношения со своими соседями, включая Россию. По словам представителя МИД РФ, Москва ждала реакции Тбилиси на прошедший накануне массовый митинг.