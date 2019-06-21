Активисты собирают подписи за кандидата в губернаторы Беглова на станции «Гостиный двор»

Подписи в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова собирают в пятницу на станции метро «Гостиный двор».

Об этом сообщает информационное агентство «Невские Новости», корреспондент которого понаблюдал за работой активистов, а также пообщались с горожанами, решившими отдать свой голос в поддержку врио губернатора.

Один из петербуржцев пообщался с журналистами и рассказал им, что он присматривается к работе Александра Беглова в качестве главы региона и отмечает, что, что для борьбы с коррупцией сделано уже многое. Кроме того, в пользу Беглова, по мнению мужчины, говорит его активность:

«Всегда видно, что он что-то делает. Я считаю, что такой человек поднимет наш город гораздо выше, чем он есть сейчас», – заключил петербуржец.

Одна из активисток, собирающих подписи в поддержку Беглова – Валерия рассказала, что ей нравится эта работа и сама она поддерживает врио губернатора.

По ее словам, подписи в пользу Беглова они собирают ежедневно с 16.00, и это удобный график, так как позволяет совмещать работу с учебой.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. 1 июня в в Северной столице стартовала предвыборная компания.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов будет участвовать в выборах как самовыдвиженец, несмотря на то, что эта процедура является более сложной, чем, если бы он выдвигался от партии. Подписи в его поддержку собираются ежедневно на стойках с надписью «Александр Беглов», расположенных в торговых центрах и на станциях метро.