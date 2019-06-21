Соединенные Штаты продолжают мешать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», но процесс постепенно продвигается. Так, 19 июня из были освобождены 543 человека, в том числе 164 женщины и 260 детей. Об этом сообщает ФАН.

Всего с 23 марта в зону оккупации США вокруг Ат-Танфа покинули почти 15 тысяч человек, из них 4251 женщина и 7556 детей, отмечает местный источник в Facebook. Военные РФ и волонтеры из Сирийского Красного Полумесяца помогли беженцам едой и медикаментами, а власти Сирии закончили регистрацию имен и личных данных.

На автобусах, выделенных администрацией провинции Хомс, их перевезли в центры временного проживания, откуда они скоро вернутся к постоянным местам жительства в освобожденных Сирийской арабской армией от терроризма районах.

Представители ООН высоко оценивают усилия России и Сирии по обеспечению безопасного возвращения мирных жителей в места их проживания. Однако Вашингтон, преследуя личные политические интересы, продолжает препятствовать процессу расселения беженцев.

При поддержке военных США давление на обитателей лагеря со стороны подконтрольных американцам группировок усилилось. Взимаемая боевиками плата за выход возросла с 400 до 1000 долларов с человека. Такая сумма непосильна жителям лагеря, отмечает издание.

Между тем положение обитателей «Эр-Рукбана» все также сопряжено с постоянными голодом и жаждой, а также нехваткой медикаментов.