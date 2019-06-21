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20:33   21 Июня 2019
Весь мир

Проамериканские боевики усилили давление на жителей «Эр-Рукбана»

Проамериканские боевики усилили давление на жителей «Эр-Рукбана»

Соединенные Штаты продолжают мешать выходу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан», но процесс постепенно продвигается. Так, 19 июня из были освобождены 543 человека, в том числе 164 женщины и 260 детей. Об этом сообщает ФАН.

Всего с 23 марта в зону оккупации США вокруг Ат-Танфа покинули почти 15 тысяч человек, из них 4251 женщина и 7556 детей, отмечает местный источник в Facebook. Военные РФ и волонтеры из Сирийского Красного Полумесяца помогли беженцам едой и медикаментами, а власти Сирии закончили регистрацию имен и личных данных.

На автобусах, выделенных администрацией провинции Хомс, их перевезли в центры временного проживания, откуда они скоро вернутся к постоянным местам жительства в освобожденных Сирийской арабской армией от терроризма районах.

Представители ООН  высоко оценивают усилия России и Сирии по обеспечению безопасного возвращения мирных жителей в места их проживания. Однако Вашингтон, преследуя личные политические интересы, продолжает препятствовать процессу расселения беженцев.

Проамериканские боевики усилили давление на жителей «Эр-Рукбана»

При поддержке военных США давление на обитателей лагеря со стороны подконтрольных американцам группировок усилилось. Взимаемая боевиками плата за выход возросла с 400 до 1000 долларов с человека. Такая сумма непосильна жителям лагеря, отмечает издание.

Между тем положение обитателей «Эр-Рукбана» все также сопряжено с постоянными голодом и жаждой, а также нехваткой медикаментов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #беженцы #рукбан

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