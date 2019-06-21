Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку Беглова

Предвыборная кампания стартовала в Петербурге 1 июня. Врио Александр Беглов пошел на губернаторские выборы как самовыдвиженец, что является более сложной процедурой, чем выдвижение от партии.

Для регистрации в избиркоме самовыдвиженцам нужно не только пройти муниципальный фильтр, но и собрать подписи 2% избирателей, а это более 76 тысяч человек. На процедуру отводится месяц.

Жители Петербурга активно поддерживают Беглова. Активисты собирают подписи за кандидата на станциях метро и в ТЦ. Как отмечает корреспондент «Невских новостей», юношам и девушкам в вестибюле станции «Гостиный двор» скучать не приходится.

Активист Валерия призналась, что ей нравится такая работа. Сама девушка также поддерживает Беглова. Активисты работают с 16:00, поэтому сбор подписей не отвлекает их от учебы.

В спальных районах петербуржцы охотно ставят подписи возвращаясь с работы вечером. На «Проспекте Просвещения» и «Ленинском проспекте» в вечернее время выстраиваются целые очереди из желающих поддержать Александра Беглова.

«Эта работа мне нравится. Сейчас все стало немного спокойнее, но поначалу надо было работать очень активно, людей было много», — рассказала активистка Анна, которая работает на «Проспекте Просвещения».

Отметим, что 24 июня откроет двери приемная Беглова, куда горожане смогут обратиться со вопросами и пожеланиями.