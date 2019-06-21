Стариков призвал ответить на кибератаки США тем же оружием

Происходящие в Грузии события заставляют по-новому взглянуть на недавние признания американского издания The New York Times в том, что Соединенные Штаты регулярно совершают кибератаки на Россию с целью продемонстрировать свои новые возможности по использованию киберинструментов.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил публицист, писатель и общественный деятель Николай Сатриков, комментируя массовые протесты в Тбилиси. Формальным поводом для них стал визит в Грузию российской делегации для участия в сессии Межпарламентской ассоциации православия.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию, нападение на которого в парламенте Грузии и стало сигналом для начала беспорядков, заявил ФАН, что все происходящее было инспирировано Вашингтоном.

По словам писателя Старикова, Штаты выстраивают свою политику в соответствии с поговоркой: «Вор кричит — держите вора», то есть обвиняют Россию во вмешательстве, в то время, как сами беспардонно вмешиваются во внутренние дела других государств.

«Как гласит русская поговорка: «Громче всех «держи вора» кричит сам вор», заявил Стариков, добавив: - Поэтому когда США кого-то обвиняют в кибератаках, это значит, что они сами совершают кибератаки. Если США кого-то обвиняют во вмешательстве в выборы, это значит, что они не только неоднократно вмешивались в выборный процесс в других государствах, но планируют это делать впредь и занимаются этим в данный момент».

Также он напомнил об обвинениях в якобы имевшем место «российском вмешательстве» в американскую избирательную компанию. Конкретно занимавшийся расследованием «вмешательства» спецпокурор Мюллер выдвигал обвинения против некоей российской структуры «Агентство интернет-исследований», которую СМИ связывают с бизнесменом из Санкт-Петербурга Евгением Пригожиным. Правда двухлетнее расследование Мюллера кончилось полным провалом, а самому спецпрокурору пришлось позорно бежать с этого поста.

Писатель предложил, что в американских обвинениях была доля правды и никому неизвестное российское «Агентство интернет-исследований» не только «вмешалось» в американские выборы, но и смогло привести к победе «своего» кандидата – Дональда Трампа. Неужели всего одна российская организация могла оказаться такой могущественной, чтобы не только избрать президента США, но и избавить мир от его соперницы – Хиллари Клинтон. Ее обеда на выборах обернулась бы усложнением международной обстановки.

Когда Вашингтон обвиняет так называемое «АИИ» во вмешательстве в выборы, то есть обвиняет Москву в том, что она ведет против США гибридную войну, это значит только, что он сам ведет гибридную войну.

«В этой ситуации, когда Соединенные Штаты фактически открыто проговариваются о своих потенциальных планах и о способах их осуществления, встает вопрос: а что делать Российской Федерации? Мы пытались в течение многих лет доказать, что Россия ни в какие выборы не вмешивалась, и что все обвинения в адрес «Агентства интернет-исследований» — полный абсурд. Но нас никто не слышит.», - продолжил рассуждать Стариков.

Писатель предположил, что в данной ситуации России стоит сделать то, в чем ее давно неоправданно обвиняют. Таким образом страна бы показала партнерам, что подобное поведение не приводит ни к чему хорошему, и либо никто не вмешивается ни в чьи дела, либо все, кто хочет, могут вмешиваться куда угодно. Но требовать от Штатов не вмешиваться в чужие дела совершенно бесперспективно. Америка не стесняется прямо рассказывать о кибератаках. Так, может, и России не гнушаться интернет-вторжением?

«Например, министерству обороны России или ГРУ создавать аналогичные подразделения, чтобы быть готовыми к гибридным войнам. В задачи таких подразделений должны входить не только хакерские атаки: нужны полноценные формирования, ведущие деятельность в интернет-пространстве в интересах России – начиная с комментариев в соцсетях и заканчивая собственными информационными ресурсами», - развил мысль Стариков.

США, напомнил он, уже давно создали подобные подразделения, которые действуют к тому же и в Европе, а не только на американской территории.

Именно такие выводы напрашиваются в ходе анализа происходящих в Грузии событий с учетом недавней утечки The New York Time и другой информации о возможных киберугрозах России со стороны США, заключил беседу Николай Стариков.