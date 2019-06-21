- Патриоты из РФ сыграли решающую роль во многих эпизодах военного конфликта в Сирии

Российская частная охранная компания, которую в СМИ часто называют ЧВК «Вагнера», действительно присутствует в Сирии и внесла весомый вклад в победу над террористами ИГ* (запрещенной в России группировки).

О присутствии в Сирии частных охранных компаний и вкладе в борьбу с терроризмом в четверг по окончании Прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули, они там (в Сирии) действительно присутствуют», - сказал глава государства.

При этом он отметил, что эти люди не имеют отношения к российской армии, но при их участии в Сирии решаются экономические вопросы, которые связаны с нефтедобычей или освоением новых нефтяных или газовых месторождений.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к политическому аналитику, социологу Алексею Филиппову, который подтвердил, что важную роль в разгроме террористической группировки ИГ* в Сирии действительно сыграла частная охранная компания из России, которую часто в СМИ называют «ЧВК Вагнера».

«Бойцы этого подразделения сумели подавить, а впоследствии и уничтожить террористов в местах максимальной концентрации — в районе древней Пальмиры и Дейр эз-Зора. Кстати, именно в этих местах находятся крупные нефтяные и газовые месторождения», — заявил эксперт.

При этом он напомнил, что на протяжении долгого времени террористы были сильны именно благодаря мощного источника финансирования в виде незаконных добычи и продажи сирийских природных ресурсов.

«Все же помнят целые колонны с топливом, которые отправлялись в Турцию? Под контролем боевиков были основные объекты нефтяной и газовой инфраструктуры в раздираемой войной стране», — подчеркнул Филиппов.

По словам военного обозревателя издания «Свободная Пресса» Сергея Ищенко, сотрудники частной охранной компании из России являются настоящими профессионалами – они сыграли решающую роль во многих эпизодах военного конфликта в Сирии.

Ищенко отметил, что террористам для продолжения войны требовалась «могучая финансовая подпитка». Ее они отчасти получали от своих спонсоров из ряда западных и арабских стран, но главный источник дохода — продажа сирийской нефти и газа. Именно этих денег не стало после того, как российские патриоты очистили территории месторождений от исламистов. Бойцы российской частной охранной компании, которую порой называют военной, по словам эксперта, выбивали террористов с нефтяных скважин, трубопроводов и нефтяных и газовых заводов.

«После поражения от наших парней террористы потеряли источник своих доходов и уже не смогли оправиться, не смогли в больших количествах закупать тяжелую технику, оружие, боеприпасы и платить большие зарплаты, как полевым командирам, так и рядовым бойцам. А ведь именно это лежало в основе массовой вербовки боевиков по всему миру», - подчеркнул социолог Алексей Флиппов, отметив также и заслуги российских спецслужб, которые со своей стороны также препятствовали вербовке новых сторонников террористов.

После исчезновения террористов с нефтяных полей в Сирии полным ходом началось восстановление мирной жизни – отстраиваются города и поселения, разрушенные в ходе обстрелов. Прокладываются новые линии электропередач. Как только была устранена основная угроза в виде ИГ*, в САР опять заработали электростанции и скважины, были отремонтированы нефтепроводы.

«Все это стало доступно благодаря российским патриотам, которые не стали оставаться в стороне и вступились за мирных жителей. Так что русские патриоты действительно внесли свой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии», — напомнил Филиппов.

Настоящими патриотами бойцов российской частной охранной компании, работавших в Сирии, назвал и депутат Госдумы Александр Шерин, который добавил, что лично знает многих из них.

«Это патриоты нашей страны в самом прямом смысле этого слова. В основном это те люди, которые имеют боевой опыт, это ребята, у которых нет праздного интереса просто потусить на войне и заработать каких-то легких денег», - подчеркнул Шерин, отметив, что, если бы они просто хотели заработать, то, как некоторые бывшие их коллеги, пошли бы в иностранные ЧВК.

По его словам, у каждого мужчины есть выбор, и выбор этих патриотов заслуживает большого уважения, ведь именно благодаря им террористы не смогли проникнуть на российскую территорию.

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