Спецслужбы США привлекают экс-боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ), находящихся в подконтрольных курдам тюрьмах, для участия в диверсиях против Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает ФАН.

Отбор проходит среди тех, чьи семьи содержатся в печально известном лагере «Аль-Хол» в Хасаке, отмечает издание. По данным источников ФАН, сейчас около полутора тысяч захваченных возглавляемой США международной коалицией участников формирований ИГ уже либо переброшены через зону Ат-Танфа в Белую пустыню, либо заканчивают подготовку на военных базах.

Основная задача боевиков — дестабилизация ситуации в центральных и южных районах САР, в том числе установка контроля над местностью между городами Абу-Кемаль и Меядин в провинции Дейр-эз-Зор. Бандформирования также атакуют нефтяные объекты и транспортную инфраструктуру у Пальмиры и Эс-Сухне, нападают на правительственные войска и минируют дороги.

Взросшая активности связанного с ЦРУ диверсионного подполья в южных провинциях Сирии демонстрирует планы США по подрыву политического урегулирования, восстановления мирной жизни и территориальной целостности страны.