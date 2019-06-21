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18:32   21 Июня 2019
Весь мир

Спецпредставитель премьера Грузии по РФ пообещал, что туристов в Тбилиси пальцем не тронут

Спецпредставитель премьера Грузии по РФ пообещал, что туристов в Тбилиси пальцем не тронут

Посол Грузии в РФ в 2000 - 2004 годах, спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе уверен, что российским туристам нечего бояться в Тбилиси, несмотря на антироссийские акции протеста. В беседе с «Политикой Сегодня»  дипломат подчеркнул, что происходящие события касаются только внутриполитической жизни страны. 

«Не было ни одного случая, чтобы туриста здесь трогали пальцем, слава богу. Будем надеяться, что и не будет. Протесты — это внутренние события, внутренние процессы. Ни одного случая, чтобы туриста российского, американского, японского, кто-то пальцем тронул. Ко всем туристам здесь отношение позитивное. Опасности совершенно нет»,  — заверил  Абашидзе.  

Тем не менее МИД РФ порекомендовал россиянам, кто находится в Грузии или собирается в эту страну, быть бдительными и избегать мест массового скопления людей.  

 

По данным грузинской национальной администрации туризма, за 2018 год страну посетили 1,4 миллионов россиян, что на 23,8% больше, чем годом ранее. Туристы из РФ оказались на втором месте в списке иностранных гостей Грузии. На первом - азербайджанцы. 

Накануне Тбилиси захлестнула волна антироссийских митингов. Оппозиция моментально вывела людей на улицы, возмутившись, что в кресле спикера парламента Грузии оказался депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Он занял его по приглашению властей как председатель Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП).

Митинги в Тбилиси из Украины поддержал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, на родине заочно осужденный за незаконное освобождении бывших чиновников МВД, виновных в убийстве, к трем годам свободы. Эксперты считают, что протесты связаны с президентской кампанией демократа Джо Байдена. За сутки до протеста его советник по иностранным делам покинул Грузию. Об американском варианте английского из уст координаторов журналистов на заседании в парламенте говорил и сам Гаврилов.

 

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Автор: Мария Владимирова
#политика #туризм #грузия #тбилиси #весь мир

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