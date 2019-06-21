Спецпредставитель премьера Грузии по РФ пообещал, что туристов в Тбилиси пальцем не тронут

Посол Грузии в РФ в 2000 - 2004 годах, спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе уверен, что российским туристам нечего бояться в Тбилиси, несмотря на антироссийские акции протеста. В беседе с «Политикой Сегодня» дипломат подчеркнул, что происходящие события касаются только внутриполитической жизни страны.

«Не было ни одного случая, чтобы туриста здесь трогали пальцем, слава богу. Будем надеяться, что и не будет. Протесты — это внутренние события, внутренние процессы. Ни одного случая, чтобы туриста российского, американского, японского, кто-то пальцем тронул. Ко всем туристам здесь отношение позитивное. Опасности совершенно нет», — заверил Абашидзе.

Тем не менее МИД РФ порекомендовал россиянам, кто находится в Грузии или собирается в эту страну, быть бдительными и избегать мест массового скопления людей.

В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/4vKyk7ZgLc — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) June 21, 2019

По данным грузинской национальной администрации туризма, за 2018 год страну посетили 1,4 миллионов россиян, что на 23,8% больше, чем годом ранее. Туристы из РФ оказались на втором месте в списке иностранных гостей Грузии. На первом - азербайджанцы.

Накануне Тбилиси захлестнула волна антироссийских митингов. Оппозиция моментально вывела людей на улицы, возмутившись, что в кресле спикера парламента Грузии оказался депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Он занял его по приглашению властей как председатель Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП).

Митинги в Тбилиси из Украины поддержал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, на родине заочно осужденный за незаконное освобождении бывших чиновников МВД, виновных в убийстве, к трем годам свободы. Эксперты считают, что протесты связаны с президентской кампанией демократа Джо Байдена. За сутки до протеста его советник по иностранным делам покинул Грузию. Об американском варианте английского из уст координаторов журналистов на заседании в парламенте говорил и сам Гаврилов.