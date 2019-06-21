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18:09   21 Июня 2019
Россия

Шойгу наградил бывших миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта

Шойгу наградил бывших миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта

Участники миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта в Сухуме получили медали по поручению главы Минобороны России Сергея Шойгу. Награду учредило военное ведомство  в честь 25-летия начала миротворческой операции.

В честь этой даты в центре Сухума в четверг, 21 июня, у памятника воинам-миротворцам прошел митинг, в котором участвовали выполнявшие миротворческую миссию ветераны ВС РФ, военные, руководство республики, дипломаты, гости и жители Абхазии.

Медали получили генерал-лейтенант Сергей Коробко, полковник Владимир Шульга и скульптор памятника воинам-миротворцам Владимир Суровцев. Также на митинге вручили памятные знаки Минобороны РФ за миротворческую миссию. Она осуществлялась в Абхазии с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира СНГ, созданными на базе ВС РФ.

По разным оценками в миссии в Абхазии приняли участие от 55 до 70 тысяч российских миротворцев, 117 человек погибли. Официально деятельность миротворцев прекратилась с 1 сентября 2008 года

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Автор: Арсений Аскольский
#шойгу #миротворцы #абхазия #сухум

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