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19:01   21 Июня 2019
Россия

Малькевич призвал помогать попавшим в заграничную тюрьму россиянам, а не разглагольствовать

Малькевич призвал помогать попавшим в заграничную тюрьму россиянам, а не разглагольствовать

Россиянам, которые оказались в заключении за пределами нашей станы, помощь необходимо оказывать максимально быстро, а создание разных экспертных или координационных советом не может сдвинуть сложившуюся ситуацию с мертвой точки.

Такое мнение в пятницу высказал Александр Малькевич – руководитель Фонда защиты национальных ценностей, комментируя прошедший в Государственной Думе круглый стол, посвященный решению проблемы граждан России, оказавшихся в заключении за границей.

Участники круглого стола предложили, в частности, создать несколько новых организаций, которые будут оказывать поддержку соотечественникам, попавшим в места заключения за пределами России. Однако, Александр Малькевич, слова которого приводит Федеральное агентство новостей, считает, что пустыми разговорами невозможно действительно оказать помощь нуждающимся в ней соотечественникам.

«Помощь россиянам, оказавшимся за рубежом в заключении, необходимо оказывать максимально оперативно, ведь зачастую речь идет о жизни наших граждан. Нужно работать, а не разглагольствовать», — заявил он.

Малькевич призывает реально помогать россиянам, попавшим за решетку в других странах

Создание каких-либо структур – экспертных советов, координационных советов – не сдвинет ситуацию с мертвой точки, подчеркнул Малькевич, а только в разы увеличит тех, кто хочет попиариться под видом помощи россиянам.  Для того, чтобы оказать соотечественникам реальную поддержку, необходимо не создавать многочисленные организации и органы, которые не смогут повлиять на ситуацию, а заняться планомерной, грамотной и сосредоточенной работой в этом направлении.

«Участники круглого стола, проходящего в Государственной думе, к сожалению, не предложили реальных путей коренного изменения трагической ситуации вокруг российских граждан. Зато многие охотно позировали перед камерами журналистов, подчеркнул Малькевич в заключение, добавив при этом: - Пока одни работают, другие отчитываются».

Участие в круглом столе в Государственной думе приняли также родственники российских граждан, которые в настоящее время находятся в заключении за границей – Виталий Бутин – отец Марии Бутиной, отбывающей тюремный срок в США, и Ирина Вышинская – супруга редактора информационного агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Малькевич призывает реально помогать россиянам, попавшим за решетку в других странах

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Автор: Александр Люблинский
#госдума #россияне #круглыйстол #заключение #малькевич

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