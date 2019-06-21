Эксперты считают провокацией планы провести акцию в Петербурге в день «Алых парусов»

Движение «Весна» намерено организовать митинг в поддержку журналистов в день ежегодного праздника выпускников «Алые паруса», который является визитной карточкой Петербурга.

Как отмечала председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Ольга Аришина на 23 июня был также запланирован пикет по проблемам окружающей среды. Оба мероприятия заявлены на площади Ленина, пишет издание «Невские новости».

В телеграм-канале «Весны» говорится, что движение продолжит добиваться согласования митинга в центре города.

Ранее врио главы Петербурга Александр Беглов призвал партии и организации отказаться от политической активности на «Алые паруса», пойти на компромисс и перенести акции. Организаторам предложили иные площадки, в частности Удельный парк, но представители «Весны» продолжают настаивать на проведении акций в центре города,

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что речь идет исключительно о провокации.

«Это попытка к чужому поводу прислониться... Это личный пиар и ничего более. Это не имеет отношения к защите журналистов, к борьбе с нарушениями в системе МВД, к защите интересов горожан», — уверен эксперт.

Солонников отметил, что активисты «Весны» не участвуют в московских акциях и не пытаются привязать запланированное мероприятие к какой-то реальной текущей повестке в городе. Им главное заявить о себе, неважно, в День победы или на «Алых парусах». Таким образом, если стороны не придут к компромиссу, то «очень небольшой группой людей будет сделана очередная гадость», заключил собеседник издания.

Праздник выпускников «Алые паруса» традиционно проходит в Северной столице в конце июня. Он находится в реестре мирового событийного туризма.