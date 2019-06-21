Шотландского школьника выгнали из класса за веру в существование только двух полов

Школьник из Шотландии заявил, что его вынудили покинуть класс из-за того, что он сде лал «нетолерантное» заявлени е. Как сообщает RT, юноша заявил о том, что существует только «два пола», получив жесткий выговор от учителя, чью реакцию он тайно записал на видео.

Трехминутный ролик запечатлел, как учитель в средней школе Абердиншира просит подростка покинуть класс, потому что его мнение о полах «не очень всеобъемлющее» и не соответствует «национальной политике управления школой». Ученик вступает в спор с 56-летним учителем, говоря ему, что неправильно не давать молодым людям высказывать свои личные взгляды на предмет. Также юноша отметил, что заявления более чем о трех полах являются антинаучными.

«Не могли бы вы оставить это мнение у себя дома? Не в этой школе », — спрашивает учитель.

Устная ссора продолжилась , и школьник сообщил преподавателю о том, что он потратил 30 минут своего времени. Затем учитель советует ему «подать официальную жалобу».

«Я просто говорил, что есть два пола — мужской и женский. Все остальное — это личная идентификация», — продолжает ученик.