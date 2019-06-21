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17:45   21 Июня 2019
Весь мир

Шотландского школьника выгнали из класса за веру в существование только двух полов

Шотландского школьника выгнали из класса за веру в существование только двух полов

Школьник из Шотландии заявил, что его вынудили покинуть класс из-за того, что он сделал «нетолерантное» заявление. Как сообщает RT, юноша заявил о том, что существует только «два пола», получив жесткий выговор от учителя, чью реакцию он тайно записал на видео.

Трехминутный ролик запечатлел, как учитель в средней школе Абердиншира просит подростка покинуть класс, потому что его мнение о полах «не очень всеобъемлющее» и не соответствует «национальной политике управления школой». Ученик вступает в спор с 56-летним учителем, говоря ему, что неправильно не давать молодым людям высказывать свои личные взгляды на предмет. Также юноша отметил, что заявления более чем о трех полах являются антинаучными.

«Не могли бы вы оставить это мнение у себя дома? Не в этой школе »,  — спрашивает учитель.

Устная ссора продолжилась, и школьник сообщил преподавателю о том, что он потратил 30 минут своего времени. Затем учитель советует ему «подать официальную жалобу».

«Я просто говорил, что есть два пола  — мужской и женский. Все остальное  — это личная идентификация»,  — продолжает ученик.

Генеральный секретарь Шотландской средней школы учителей Шеймус Сирсон также поддержал учителя. Он отметил, что он не знает всех подробностей дела, но это звучит так, словно юноша искал неприятностей.

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Автор: Алла Ларионова
#образование #шотландия #школа

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