Властям Грузии удобнее всего обвинить в протестах РФ, а не искать настоящие причины

Власти Грузии и оппозиция не хотят искать истинную причину массовых протестов охвативших Тбилиси, предпочитая возложить вину на Россию.

Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказал бывший министр безопасности Грузии Валерий Хабурдзания, комментируя последние события.

Протесты вспыхнули в столице Грузии в четверг 20 июня. Поводом для них стал визит российской делегации на проходившую в Тбилиси сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), и то, что в ходе заседания грузинская сторона усадила главу российской делегации Сергея Гаврилов на место спикера грузинского парламента.

«Впрочем, это только повод. Основная причина беспорядков – совсем не депутат в неправильном кресле. Во-первых, это вопросы отделившихся регионов – Тбилиси обвиняет в этом Москву», - заявил Хабурдзания, отметив, что ни сто стороны Москвы , ни со стороны Тбилиси нет никаких подвижек в решении этого вопроса.

Кроме того, по словам экс-министра, ситуацию усугубляет сложная экономическая ситуация в стране, таким образом, второй причиной для волнений стало желание возложить на Россию ответственность за внутренние грузинские проблемы. В этом желании, как отметил Хабурдзания, сходятся и правительство и оппозиция – все уверены в российском следе и никто не хочет искать настоящую причину проблем.

Применив силовые методы разгона протестующих, власти, по мнению экс-министра, совершили ошибку. Теперь ситуация может перерасти в неуправляемую стадию, могут начаться столкновения народа с народом, а это самое плохое.

Кроме того, добавил он, ситуацией могут воспользоваться провокаторы, как это было на украинском майдане. Если кого-нибудь, убьют, выстрелят кому-нибудь из протестующих в спину с целью спровоцировать народ на новую волну протестов. То найти виновных. Как и в Киеве, будет практически нереально.

Говорить о том, как ситуация может отразиться на российско-грузинских отношениях сейчас нельзя, так как они уже ухудшились, сказал Хабурдзания в заключение.

«Единственное, что сглаживает вот это положение, — это туризм пока. И дай бог, чтобы он оставался на хорошем уровне и не было никаких эксцессов!», - подчеркнул он при этом.

Напомним: ранее сообщалось, что за провокациями и организацией протестов в Тбилиси могут стоять западные страны и США, в частности. На территории Грузии уже давно действуют американский фонд «Свободная Россия», продвигающий антироссийскую повестку, и американское Агентство по международному развитию. Как рассказали члены российской делегации, присутствовавшие на сорванном заседании сессии МАП в грузинском парламенте, протестующие, которые в какой-то момент ворвались в здании, отчитывались о своих действиях на хорошем английском языке.