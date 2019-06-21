Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman

Компания Porsche отзывает более 300 автомобилей из России. Причиной для такого решения стали возможные дефекты сборки передней части кузова, которые влияют на безопасность.

Об этом 21 июня сообщается на сайте Росстандарта.

Автомобили марки Porsche Boxster и Cayman, реализованные с июля 2016 года по январь 2019 года, подлежат отзыву, сообщает ведомство.

«Причиной отзыва автомобилей является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения», — поясняется в сообщении.

Представители Porsche сообщат автовладельцам, которые подпадают под отзыв, о необходимости предоставить автомобиль в дилерский центр для ремонта.

На автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении. Владельцам авто платить за ремонт не придется.