Россия временно разрешила ввоз товаров с Украины, попавших под запрет

Кабмин РФ временно разрешил ввоз с территории Украины ряда товаров, подпавших под запрет после введения Киевом антироссийских санкций. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

Документ дает отсрочку на запрет ввоза в Россию ряда трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября 2019 года либо до 1 января 2020), трансмиссионных валов (до 1 июля текущего года), а также на ряд трубной продукции (по 1 октября 2021 года).

Российский лидер Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах, связанных с недружественными действиями Украины в отношении РФ.