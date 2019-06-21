Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

 Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию
Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

 МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

 Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ

Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ
Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

Более сорока тысяч жителей Чечни остались без электричества

 Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию
Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

Вице-премьер Украины считает, что в стране может начаться новый майдан

 МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиции

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

S7 объявила о закрытии продажи билетов в Грузию

 Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ

Президент Молдавии заявил, что новое правительство за взвешенные отношения с РФ
17:13   21 Июня 2019
Россия

Россия временно разрешила ввоз товаров с Украины, попавших под запрет

Россия временно разрешила ввоз товаров с Украины, попавших под запрет

Кабмин РФ временно разрешил ввоз с территории Украины ряда товаров, подпавших под запрет после введения Киевом антироссийских санкций. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

Документ дает отсрочку на запрет ввоза в Россию ряда трансформаторов с жидким диэлектриком (до 1 октября 2019 года либо до 1 января 2020), трансмиссионных валов (до 1 июля текущего года), а также на ряд трубной продукции (по 1 октября 2021 года).

Российский лидер Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о специальных экономических мерах, связанных с недружественными действиями Украины в отношении РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...