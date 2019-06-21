Шувалов предложил российским специалистам обучать студентов в Африке

Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил отправлять российских специалистов в Африку обучать студентов, тем самым возродив практику СССР. Также последних нужно отправлять в вузы РФ с целью развития африканской и российской экономик, считает он.

Об этом Шувалов заявил на экономической конференции «Россия-Африка» в пятницу, 21 июня.

«Мы в состоянии принимать большое количество студентов для того, чтобы делиться знаниями, и это в целях нашего национального развития — увеличить экспорт по услугам образования», — уверен глава ВЭБ.

Шувалов отметил, что РФ может предложить Африке развитие базовой инфраструктуры, в частности, железных дорог, атомной, гидро- и тепловой энергетики. По его словам, материк дает «необычайные возможности» для развития не только экономики России, но и всех пяти стран-участников ЕАЭС.

Глава ВЭБа добавил, что во многих государствах «не совсем понимают» реальную структуру экономики РФ: кроме сырья «в России вообще много чего есть».