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16:25   21 Июня 2019
Весь мир

FIFA потребовала от Ирана разрешить женщинам посещать матчи

FIFA потребовала от Ирана разрешить женщинам посещать матчи

Президент FIFA Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников разрешить посещать матчи сборной в квалификации к ЧМ мира по футболу в Катаре 2022 года женщинам. 

Об этом 21 июня сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инфантино написал президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу письмо, в котором просит разрешить женщинам посещать матчи. 

«К сожалению, Иран не выполнил данные в марте 2018 года президентом страны Хасаном Роухани обещания позволить женщинам посещать футбольные матчи, — написал он. 

Президент FIFA попросил принять меры по его обращению до 15 июля. Он просит разрешить всем гражданкам Ирана, а также иностранкам на территории страны посещать матчи сборной квалификации к ЧМ мира по футболу в Катаре 2022 года. 

«Я стал свидетелем настоящего прогресса. Были сделаны первые важные шаги, и меня сильно расстраивает, что за ними не последовали дальнейшие действия», — добавил он.

«Политика сегодня» напоминает, иранским женщинам запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#иран #политика #fifa #общество

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