Сотрудники министерства внутренних дел задержали 305 человек с начала протестных акций в Тбилиси, сообщили в ведомстве 21 июня. Отмечается, что все они нарушили различные законы.

«МВД [Грузии] начало расследование по 225 статье УК Грузии, что подразумевает организацию, проведение и участие в общественных беспорядках», — добавил представитель.

Это касается лиц, при участии которых протестные акции переросли в беспорядки. Если будет выявлено и доказано, что сотрудники правоохранительных органов превышали полномочия, то они также понесут ответственность.

Протесты в Тбилиси стартовали в четверг, 20 июня. Участники акций выступают против того, что российские делегаты участвуют в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмуют здание парламента и требуют отставки правительства. Из-за беспорядков пострадало свыше 230 человек, более 100 людей госпитализировали.

В российском министерстве обороны возмущены акциями радикалов, которые сорвали работу генеральной ассамблеи. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отмечал, что грузинские власти не следуют нормам проведения международных мероприятий, так как их бездействие сорвало сессию МАП.

Стоит отметить, что многое указывает на очередное вмешательство США во внутренние дела суверенного государства. Это подтверждает высказывание старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера, который отмечал, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20, а 100 процентов оккупированных территорий».

К тому же, на территории страны работает фонд «Свободная Россия», который в РФ признан нежелательным. США как раз занимаются его финансированием и работой. Вместе с тем, за протестными акциями может стоять американское Агентство по международному развитию. Стоит отметить, что Штатам выгодно рассоривать Россию и ее соседей.

Жители Америки и Европейского союза активно поддерживают «противостояние» грузин с россиянами в социальных сетях. Это не только подталкивает население Грузии к беспорядкам, но и создает необходимый Западу информационный фон.