Путин обсудил с Совбезом Грузию и Персидский залив

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Персидском заливе, в Грузии, а также некоторые внутрироссийские вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 21 июня.

По его словам, участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность напряженностью в Персидском заливе. Совбез призвал соответствующие страны к сдержанности. Отмечается, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для стабильности.

Также члены совещания затронули ситуацию в Тбилиси.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — подчеркнул Песков.

По его словам, МИД РФ было рекомендовано предупредить находящихся в Грузии россиян о возможной опасности в связи с действиями радикалов.

«Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня», — отметил Песков.

Протесты в столице Грузии начались в четверг, 20 июня. Участники акции выступали против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К митингующим присоединилась оппозиция, они штурмовали здание парламента.

Позже грузинские депутаты покинули здание в знак протеста. Затем парламент захватили радикалы, начались стычки с полицией. Демонстранты требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию, а также отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Кобахидзе заявил об отставке на следующий день, 21 июня. По данным минздрава страны, в результате беспорядков пострадали свыше 200 человек.

За протестами может стоять Агентство США по международному развитию. Также известно, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия» с антироссийской повесткой.