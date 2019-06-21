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15:47   21 Июня 2019
Россия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

Ряд нарушений, допущенных должностными лицами при работе над делом спецкора «Медузы» Ивана Голунова, обнаружили полицейские.

Об этом 21 июня сообщили в столичном управлении МВД, передает РИА Новости.

По информации агентства, расследованием действий сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы занимались подразделения собственной безопасности ведомства.

О каких нарушениях идет речь, не уточняется.

Дело Голунова будет направлено в московскую прокуратуру. Там решится вопрос о передаче его в СК для предварительного следствия. 

«Политика сегодня» напоминает, Голунов был задержан в столице 6 июня. При досмотре полиция обнаружила у журналиста пять свертков с мефедроном, а во время обыска в квартире — несколько граммов кокаина. Против спецкора «Медузы» завели уголовное дело.

Сам журналист сразу же объявил, что наркотики ему подбросили. Дело Голунова вызвало большой резонанс в обществе. Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура взяли ситуацию под контроль. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о происшествии президенту Путину. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #голунов

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