МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

Ряд нарушений, допущенных должностными лицами при работе над делом спецкора «Медузы» Ивана Голунова, обнаружили полицейские.

Об этом 21 июня сообщили в столичном управлении МВД, передает РИА Новости.

По информации агентства, расследованием действий сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы занимались подразделения собственной безопасности ведомства.

О каких нарушениях идет речь, не уточняется.

Дело Голунова будет направлено в московскую прокуратуру. Там решится вопрос о передаче его в СК для предварительного следствия.

«Политика сегодня» напоминает, Голунов был задержан в столице 6 июня. При досмотре полиция обнаружила у журналиста пять свертков с мефедроном, а во время обыска в квартире — несколько граммов кокаина. Против спецкора «Медузы» завели уголовное дело.

Сам журналист сразу же объявил, что наркотики ему подбросили. Дело Голунова вызвало большой резонанс в обществе. Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура взяли ситуацию под контроль. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о происшествии президенту Путину.