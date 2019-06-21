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16:04   21 Июня 2019
Россия

Режим ЧС объявили в пяти районах Чечни из-за саранчи и засухи

Режим ЧС объявили в пяти районах Чечни из-за саранчи и засухи

Режим чрезвычайной ситуации объявили в нескольких районах Чеченской Республики, заявил директор департамента растениеводства регионального министерства сельского хозяйства Магомед Шамурзаев в беседе с РИА Новости 21 июня.

«Режим чрезвычайной ситуации с 21 июня объявлен в Грозненском, Гудермесском, Надтеречном, Наурском и Шелковском районах республики в связи с угрозой нанесения ущерба саранчовыми вредителями и весенней засухой», — уточнил он.

Режим ЧС объявили в пяти районах Чечни из-за саранчи и засухи

В районах организовали штабы, которые координируют работы по борьбе с насекомыми. Специалисты обрабатывают поля и хребты, на которых выявили очаги распространения насекомых, ядохимикатами. Также в противодействии помогает наземная техника и авиация. Общая площадь заселения саранчовыми и кузнечиковыми составила порядка 11 тысяч гектаров.

«На сегодняшний день обработано более четырех тысяч гектаров, всего планируется обработать свыше 40 тысяч гектаров площадей», — поделился директор. 

Он добавил, что работы будут проводить до августа. Ситуация находится на непрерывном мониторинге, так как насекомые очень быстро размножаются и мигрируют из других районов. Специалисты отмечают, что нашествие саранчи вызвала аномально теплая зима.

Режим ЧС объявили в пяти районах Чечни из-за саранчи и засухи

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Автор: Анна Манц
#чечня #засуха #чс #саранча

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