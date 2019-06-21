«Ан-Нусра»*, «Белые каски» и CBS готовят провокацию с химоружием в Идлибе

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят новую провокацию с химическим оружием против турецких военных и мирного населения на юге зоны деэскалации в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в спецслужбах Сирии.

Главари незаконных бандформирований планируют серию обстрелов наблюдательных постов турецких вооруженных сил у населенных пунктов Мурек и Джабаль аз-Завьят. После этого террористы хотят обвинить правительственные войска САР в применении химоружия.

Инсценированные последствия химических провокаций «Белые каски» зафиксируют на камеру. В съемочную группу также могут попасть журналисты американского телеканала CBS News. Они получили разрешение для работы в Идлибской зоне от главарей «Джебхат Фатх аш-Шам* (группировка запрещена в РФ).

По данным сирийской разведки, главари «Хайят Тахрир аш-Шам» согласовали проведение двух постановочных акций в пунктах Серакиб и Джарджаназ провинции Идлиб. «Белые каски» за вознаграждение в 200 долларов уже набрали группы детей для участия в видеосъемках «последствий» химических атак.

*Хайят Тахрир аш-Шам» (бывш. Ан-Нусра) — террористическая организация, запрещенная в РФ