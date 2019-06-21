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15:43   21 Июня 2019
Весь мир

«Ан-Нусра»*, «Белые каски» и CBS готовят провокацию с химоружием в Идлибе

«Ан-Нусра»*, «Белые каски» и CBS готовят провокацию с химоружием в Идлибе

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» готовят новую провокацию с химическим оружием против турецких военных и мирного населения на юге зоны деэскалации в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в спецслужбах Сирии.

Главари незаконных бандформирований планируют серию обстрелов наблюдательных постов турецких вооруженных сил у населенных пунктов Мурек и Джабаль аз-Завьят. После этого террористы хотят обвинить правительственные войска САР в применении химоружия. 

Инсценированные последствия химических провокаций «Белые каски» зафиксируют на камеру. В съемочную группу также могут попасть журналисты американского телеканала CBS News. Они получили разрешение для работы в Идлибской зоне от главарей «Джебхат Фатх аш-Шам* (группировка запрещена в РФ).

«Ан-Нусра»*, «Белые каски» и CBS готовят провокацию с химоружием в Идлибе

По данным сирийской разведки, главари «Хайят Тахрир аш-Шам» согласовали проведение двух постановочных акций в пунктах Серакиб и Джарджаназ провинции Идлиб. «Белые каски» за вознаграждение в 200 долларов уже набрали группы детей для участия в видеосъемках «последствий» химических атак.

*Хайят Тахрир аш-Шам» (бывш. Ан-Нусра) — террористическая организация, запрещенная в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб #провокация #ан-нусра #химоружие

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