Более 30 работников СМИ пострадали на акциях протеста в Тбилиси

Хартия журналистской этики Грузии сообщает, что в ходе митинга перед зданием парламента в Тбилиси пострадали более 30 журналистов из местных и международных СМИ.

Акции протеста захлестнули столицу Грузии в четверг, когда митингующие выступили против участия делегации из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

К радикалам, которые попытались штурмовать парламент страны, присоединилась оппозиция, которая воспользовалась ситуацией, чтобы потребовать отставки правительства. Спецназ, разгоняя митинг, применил против манифестантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным, предоставленным Минздравом страны, ранения получили порядка 240 человек. Ранее сообщалось, что в ходе ночных протестов у стен парламента пострадали более 40 сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе акции пострадали по меньше мере 31 сотрудников местных и зарубежных СМИ», - говорится в сообщении Минздрава Грузии.

При этом Хартия журналистской этики уточняет, что в числе пострадавших журналисты грузинских СМИ, корреспонденты агентства Reuters, «Радио Свобода», «Кавказский узел» и других информагентств, почти все они пострадали от резиновых пуль, некоторым пострадавшим потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее о ранении продюсера видеоагентства Ruptly, которому резиновая пуля попала в спину, сообщил телеканал RT, однако в сообщении Хартии, этот эпизод не упоминается.

Как сообщалось ранее, ситуация с членами российской делегации на МАП в парламенте Грузии могла быть спровоцирована именно с целью разжечь в стране антироссийские протесты. К провокациям и организациям массовых беспорядков, по сообщениям очевидцев, могут иметь отношение представители Запада во главе с США. В частности, призывы к выходу на улицы и провокационные антироссийские высказывания массово публиковались в местных социальных сетях.