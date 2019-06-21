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15:16   21 Июня 2019
Россия

Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

Кадры задержания исламистов в Карачаево-Черкесии появились в сети

Федеральная служба безопасности России 21 июня опубликовала видео, на котором запечатлено задержание членов экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*.

Двухминутный ролик начинается с операции в частном доме. Далее показывают религиозную литературу, диски и оружие, которые были найдены во время обысков. Стоит отметить, что задержанные экстремисты намеревались основать шариатское государство на Кавказе.

Об аресте стало известно ранее. В центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники службы, министерства внутренних дел и Росгвардии пресекли деятельность 12 членов экстремистской группы в Карачаево-Черкесии. 

* «Ат-Такфир Валь-Хиджра» — экстремистская организация, запрещена на территории России. 

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Автор: Анна Манц
#фсб #видео #исламисты #экстремизм #карачаево-черкесия

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