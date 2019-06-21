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15:00   21 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Об этом сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. 

«Принятое решение является ответственностью перед народом», — прокомментировал Каладзе уход Кобахидзе.

В Тбилиси на этой неделе прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. 

Гаврилов во время открытия сессии сидел в кресле главы парламента. Депутат подчеркнул, что его усадила туда именно грузинская сторона, однако оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» это возмутило.

Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

Позже грузинские депутаты покинули здание в знак протеста. Затем парламент захватили радикалы. Демонстранты требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию. 

Также они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. 

По имеющимся данным, за протестами может стоять Агентство США по международному развитию. Также известно, что в Грузии работает американский фонд «Свободная Россия» с антироссийской повесткой. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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