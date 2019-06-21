Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

Заместитель главы Минздрава РФ Евгений Камкин, выступая в пятницу на Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи», сообщил, что до конца текущего года в российских регионах планируется открыть 137 ЦИОПР (Центров амбулаторной онкологической помощи), где будут своевременно диагностироваться раковые опухоли.

По словам замминистра, Центры будут открыты в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Слова Камкина в пятницу приводит агентство ТАСС.

«Пусть вы (регионы) не выполните тот показатель, который вы установили, в этом году мы 137 этих центров должны открыть, но вы хотя бы попытайтесь это сделать», - отметил он.

При этом замминистра отметил, что ЦИОП будут открываться на базе специально оборудованных медорганизаций, где имеются кабинеты УЗИ и флуорисцентной диагностики, рентген кабинеты, эндоскопический кабинет и клинико-диагностическая лаборатория.

По его словам Центры в регионах необходимо открывать там, где уже есть все необходимое, так как еще не все понимают, как их правильно организовать.

«Мы, когда соглашения с регионами подписывали, мы оговаривали, что в принципе организация специализированной помощи является сферой ответственности регионов, но в рамках этого проекта правительство РФ взяло на себя ответственность за обновление и модернизацию материально-технической базы онкологических диспансеров», - добавил он.

Также Камкин отметил, что если оборудовать ЦАОП с нуля, имея только пустое помещение, то средняя его стоимость составит примерно 150-200 миллионов рублей. В рамках реализации национального проекта на оборудование таких центров в российских регионах будет выделено 120 миллиардов рублей, из которых 25 миллиардов рублей в этом году.