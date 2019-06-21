Курды атаковали рабочих, поставляющих нефть из Дейр-эз-Зора на запад Сирии

Проамериканские бойцы Сирийских демократических сил (SDF) напали на рабочих нефтяного месторождения в населенном пункте Шхиль провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники из соцсетей.

Вооруженные боевики открыли огонь у места загрузки нефти, ранены четыре человека. Одна пуля попала в окно жилого дома, из-за чего пострадала девочка-подросток. Позже члены SDF вызвали подкрепление и оцепили район. Дальнейшая судьба рабочих на месторождении неизвестна.

Курды активно препятствуют поставке углеводородов на территорию, подконтрольную официальному Дамаску, отмечает издание. Оккупационные власти заставляют практически за бесценок продавать сырье подконтрольным организациям для дальнейшей перепродажи за рубеж.

Недавний топливный кризис в Сирии искусственно спровоцировало радикальное крыло SDF по приказу Соединенных Штатов, пишет ФАН. Сокращенные добычи нефти обернулось ростом цен для потребителей, что провоцирует социальную напряженность по всей стране. Желающие продавать топливу на сирийском внутреннем рынке Сирии, подвергается нападкам со стороны проамериканских боевиков.