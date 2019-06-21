Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
Темпы роста распространения цифровых технологий становятся все выше. Об этом 21 июня заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Глава кабмина выступил в пятницу на Международном конгрессе по кибербезнопасности, передает ТАСС.
По мнению Медведева, другие страны могут только мечтать о таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента Рунета.
«Мы действительно движемся здесь очень быстро — до 15% в год», — сказал председатель правительства.
Согласно оценкам Медведева, показатели по реализации программы цифровой экономики в России неплохие. Он отметил, что наша страна находится в лидерах по уровню проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг.
Медведев подчеркнул, что стоимость доступа в сеть также остается одной из самых низких в мире.
Глава кабмина высоко оценил форум, на котором выступал. Он отметил растущий интерес экспертов со всего мира к такому мероприятию. По мнению Медведева, для мира наступила цифровая эра.
«Это новая реальность, когда без цифровых технологий, без свободного обмена данными во всемирной сети прогресс уже невозможен», — уверен политик.