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14:41   21 Июня 2019
Россия

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Темпы роста распространения цифровых технологий становятся все выше. Об этом 21 июня заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Глава кабмина выступил в пятницу на Международном конгрессе по кибербезнопасности, передает ТАСС. 

По мнению Медведева, другие страны могут только мечтать о таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента Рунета. 

«Мы действительно движемся здесь очень быстро — до 15% в год», — сказал председатель правительства.

Согласно оценкам Медведева, показатели по реализации программы цифровой экономики в России неплохие. Он отметил, что наша страна находится в лидерах по уровню проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг.

Медведев подчеркнул, что стоимость доступа в сеть также остается одной из самых низких в мире. 

Глава кабмина высоко оценил форум, на котором выступал. Он отметил растущий интерес экспертов со всего мира к такому мероприятию. По мнению Медведева, для мира наступила цифровая эра. 

 «Это новая реальность, когда без цифровых технологий, без свободного обмена данными во всемирной сети прогресс уже невозможен», — уверен политик. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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