Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Темпы роста распространения цифровых технологий становятся все выше. Об этом 21 июня заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Глава кабмина выступил в пятницу на Международном конгрессе по кибербезнопасности, передает ТАСС.

По мнению Медведева, другие страны могут только мечтать о таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента Рунета.

«Мы действительно движемся здесь очень быстро — до 15% в год», — сказал председатель правительства.

Согласно оценкам Медведева, показатели по реализации программы цифровой экономики в России неплохие. Он отметил, что наша страна находится в лидерах по уровню проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг.

Медведев подчеркнул, что стоимость доступа в сеть также остается одной из самых низких в мире.

Глава кабмина высоко оценил форум, на котором выступал. Он отметил растущий интерес экспертов со всего мира к такому мероприятию. По мнению Медведева, для мира наступила цифровая эра.