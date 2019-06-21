Медведев заявил, что страны Африки становятся привлекательными для инвестиций

Африканские страны становятся привлекательными для инвестиций. Об этом 21 июня заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Медведев выступил в пятницу на экономической конференции «Россия — Африка» в Москве, передает РИА Новости.

По словам премьера, темпы экономического роста в Африке в последние годы превышают среднемировые. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году суммарный ВВП стран африканского континента достигнет 2,6 триллиона долларов.

«Все это уже сделало Африку привлекательной для инвестиций, причем не только в добывающих отраслях… но и, что особенно важно, в высоких технологиях, в телекоммуникациях», — заявил он.

По мнению Медведева, еще одна важная объективная причина для сближения — это похожие задачи, которые стоят между экономиками нашей страны и Африки. Ведь Россия и Африка обладают огромными природными ресурсами.