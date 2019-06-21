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14:24   21 Июня 2019
Россия

Медведев заявил, что страны Африки становятся привлекательными для инвестиций

Медведев заявил, что страны Африки становятся привлекательными для инвестиций

Африканские страны становятся привлекательными для инвестиций. Об этом 21 июня заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Медведев выступил в пятницу на экономической конференции «Россия — Африка» в Москве, передает РИА Новости. 

По словам премьера, темпы экономического роста в Африке в последние годы превышают среднемировые. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году суммарный ВВП стран африканского континента достигнет 2,6 триллиона долларов. 

«Все это уже сделало Африку привлекательной для инвестиций, причем не только в добывающих отраслях… но и, что особенно важно, в высоких технологиях, в телекоммуникациях», — заявил он. 

По мнению Медведева, еще одна важная объективная причина для сближения — это похожие задачи, которые стоят между экономиками нашей страны и Африки. Ведь Россия и Африка обладают огромными природными ресурсами. 

«По определенным оценкам, это половина ресурсного потенциала планеты, поэтому нам нужно эффективно использовать эти ресурсы и одновременно развивать сотрудничество в этой сфере, как и сотрудничество в других сферах», — добавил он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #африка #общество #весь мир

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