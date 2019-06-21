Отец Бутиной выступил на думских слушаниях о правовой защите россиян за рубежом

Виктор Бутин — отец осужденной в США Марии — поблагодарил Фонд защиты национальных ценностей за помощь в сборе денег на услуги адвокатов. Он выступил на слушаниях об организации правовой защиты россиян за рубежом, которые проходят в Государственной думе, сообщает «Федеральное агентство новостей» 21 июня.

В думском событии участвуют представители внешнеполитического ведомства, министерства юстиций, Генеральной прокуратуры, Общественной палаты, аппарата омбудсмена, адвокаты, политологи и родители Бутиной.

Мужчина выразил признание российскому министерству иностранных дел, которое настаивало на прекращении уголовного дела и возращении Бутиной в Россию.

«Наличие высококвалифицированной юридической помощи — вопрос особой важности, переоценить наличие этой помощи невозможно», — сказал он.

Отец осужденной поделился, что адвокаты собираются доказывать невиновность подзащитной, однако на нее оказывают огромное давление. Об абсурдности обвинений говорят не только в России, но и среди известных американских журналистов, отметил он.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации в министерстве юстиций США. Ее арестовали в Вашингтоне 15 июля прошлого года. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала вину по одному из пунктов обвинения, ранее были подписаны документы о сделке с прокуратурой. Девушка с ноября находилась в одиночной камере. 25 декабря срок содержания в «одиночке» продлили. Только 11 января девушку перевели на общий режим.

На суде ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы, половину срока она уже провела за решеткой. Стоит отметить, что в случае непризнания, обвиняемой грозило бы многолетнее заключение. На данный момент девушку перевели в пенитенциарный распределительный центр в Оклахоме, откуда она смогла записать видеообращение.