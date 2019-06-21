ФСБ разоблачила группу исламистов в Карачаево-Черкесии, задержаны 12 человек

Группа сторонников экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», деятельность которой запрещена в России, была разоблачена в Карачаево-Черкесской Республике Федеральной службой безопасности совместно с Росгвардией и МВД.

Об операции, в ходе которой были задержаны 12 человек, один из которых был задержан в Москве, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Членами преступной группы распространялись идеи радикального ислама, предпринимались попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивались намерения по созданию на территории северокавказского региона государства с шариатской формой правления», - говорится в сообщении.

В ходе обысков у задержанных было обнаружено и изъято холодное и огнестрельное оружие, запас боеприпасов, религиозная экстремистская литература, компакт-диски и флеш-накопители с видеороликами и материалами террористического характера.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 12 задержанных.