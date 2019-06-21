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14:03   21 Июня 2019
Россия

Захарова назвала беспорядки в Грузии кошмарной провокацией

Захарова назвала беспорядки в Грузии кошмарной провокацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспорядки в Грузии кошмарной провокацией. По ее мнению, протесты больше всего вреда нанесли самой стране.

Об этом она заявила 21 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook политика. 

Захарова обратила внимание, что российский депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов приехал в Тбилиси с мирными целями и по приглашению. Он никогда не участвовал ни в какой антигрузинской деятельности, отметила она. 

Гаврилов руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а опирался на рекомендации принимающей стороны. 

«Да чего уж там — его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот, чем это воспетое веками гостеприимство закончилось», — добавила Захарова.

Захарова назвала беспорядки в Грузии кошмарной провокацией

При этом российские СМИ каждый день рекламируют туристические возможности Грузии, напомнила представитель МИД. И подчеркнула, что «кошмарная провокация» произошла в разгар туристического сезона. 

«Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии», — резюмировала она. 

«Политика сегодня» напоминает, ранее сообщалось, что грузинские оппозиционеры сорвали выступление депутатов Госдумы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #грузия #общество

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