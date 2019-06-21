США готовят диверсии против иранцев в сирийском Абу-Кемале

Вашингтон планирует новые диверсии в Сирии с участием подконтрольных террористов, на этот раз они будут направлены против иранских формирований, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в сирийской армии 21 июня.

Среди целей, которые США пытаются достичь в ближневосточном регионе, в последнее время остро встали снижение влияния Ирана и ограничение его сотрудничества с другими странами. В первую очередь, американцы намерены расправиться с силами Тегерана, которые находятся в Сирии.

Стоит отметить, что иранские власти помогали сирийским коллегам не только в военной сфере, но и экономической, в частности в виде поставок нефти. Но недавними санкциями Белый дом почти полностью перекрыл распространение «черного золота» Ирана.

Чтобы разгромить силы Тегерана в сирийском Абу-Кемале, американцы не станут пачкать руки, для этого у них есть боевики, которых они на протяжении нескольких лет тренируют на собственной базе в Ат-Танфе. К тому же, если Вашингтон пустит в ход своих военнослужащих, то на мировой арене это расценят как акт прямой агрессии.

Накануне поступили данные, что силы Корпуса стражей исламской революции в Абу-Кемале впервые за несколько месяцев привели в боевую готовность. Источник отметил, что это стало известно благодаря работе иранской разведки. К тому же, слишком уж частыми стали выходы боевиков из 55-километровой зоны. Это также может подтверждать, что Вашингтон намерен собрать группу террористов у Абу-Кемаля.