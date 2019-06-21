Совет Федерации 26 июня рассмотрит закон о приостановке ДРСМД

Закон о приостановке действия Договора о ракетах малой и средней дельности включен в проект повестки заседания Верхней палаты российского парламента 26 июня.

Об этом сообщается на сайте Совета Федерации, там же отмечается, что с докладом по теме выступит глава Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, после того, как Соединенные Штаты приостановили действие ДРСМД. России вынужденно придется пойти на аналогичный шаг и сенаторы «безусловно» поддержат соответствующий закон.

Напомним: в начале текущего года США заявили, что в одностороннем порядке выходят из Договора по ликвидации ракет малой и средней дальности в связи с тем, что Россия якобы не соблюдает его положения. В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, однако ответит зеркальными мерами на выход США из Договора РСМД.