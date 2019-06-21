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Около 140 центров амбулаторной онкологической помощи будет открыто в РФ в 2019 году

 Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России
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Спикер парламента Грузии Кобахидзе заявил об отставке

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13:32   21 Июня 2019
Россия

Мать арестованной в США Осиповой поблагодарила ФЗНЦ за помощь

Мать арестованной в США Осиповой поблагодарила ФЗНЦ за помощь

Мать Богданы Осиповой, которая арестована в США за похищение собственных детей, Юлиана Филипюк поблагодарила Фонд защиты национальных ценностей за помощь.

Ранее суд в США приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение собственных детей. Кроме этого, суд обязал Осипову выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. 

Филипюк заявила, что ее дочь борется в США за права собственных детей после несправедливого приговора по сфабрикованному делу. Богдана не считает себя виноватой. Мать осужденной также рассказала, что во время ожидания вынесения приговора судья написал ей угрожающее письмо. В нем говорилось, что если дети не останутся в США, суд ужесточит наказание.

Ее слова 21 июня передает Федеральное агентство новостей

Женщина поблагодарила МИД России, Александра Ионова, а также Фонд защиты национальных ценностей. 

«Эта помощь пришла как манна небесная. Надеюсь, будут приняты правильные шаги», — заявила Филипюк.

ФЗНЦ оказывает сильную поддержку гражданам России, которые столкнулись с несправедливостью за границей. В частности, фонд помог собрать деньги на адвоката для арестованной в США Марии Бутиной. 

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Автор: Софья Белоцерковская

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