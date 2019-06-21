Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в парламент Украины

Печерский районный суд Киева постановил, что экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили непрерывно проживал на Украине в течение пяти лет, что позволяет ему участвовать в парламентских выборах. Об этом политик сообщил в Facebook 21 июня.

«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года», — указано в решении суда, которое опубликовал экс-губернатор.

Саакашвили стал украинским политиком в 2015 году: действующий тогда президент Украины Петр Порошенко предоставил ему гражданство и должность главы Одесской области. Но в ноябре 2016 года чиновника уволили из-за невыполненных обещаний и развала региональной экономики. Летом следующего года его лишили гражданства, так как при получении он скрыл некоторые данные, в частности судимости в Грузии.

Осенью 2017 года политик незаконно попал на украинскую территорию со стороны Польши: он прорвался через кордоны правоохранительных органов и пограничной службы. Пограничная служба Украины запретила бывшему мэру посещать страну до 2021 года.

В марте Саакашвили заявлял, что 1 апреля отправится на Украину. Он был уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов и никто не сможет ему запретить посетить страну. Однако экс-президент прошел, а планы бывшего губернатора Одесской области поменялись. 3 апреля он вновь заявил о намерении вернуться в политику страны, так как считает, что может сыграть важную роль в истории государства и в случае необходимости занять высокую должность.

Аналогичное заявление он сделал после победы Владимира Зеленского на выборах президента. Однако пограничники напомнили, что у него нет законных оснований для въезда в страну. Но уже 28 мая избранный глава Украины вернул ему гражданство.

Политик вернулся на Украину на следующий же день, а позже заявил о главенстве в партии «Движение новых сил». Он допустил, что ЦИК не будет регистрировать его, так как он не проживал на Украине последние пять лет, как это требует законодательство.

После инаугурации на должность президента Владимир Зеленский решил досрочно распустить Верховную Раду и провести внеочередные выборы в нижнюю палату парламента 21 июня.

Избирательные мероприятия будут проходить по смешанной системе: половину парламентариев изберут по партийным спискам, другую — в мажоритарных округах. Правом участия наделяются только партии, им необходимо преодолеть барьер пять процентов, чтобы занять место в Раде.